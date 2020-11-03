«Йокерит» в овертайме обыграл «Сочи»

«Йокерит» победил «Сочи» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никлас Йенсен, Якуб Крейчик, Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шредер и Брайан О'Нилл, забросивший решающую шайбу. У хозяев забивали Рафаэль Батыршин, Сергей Шмелев, Никита Точицкий и Даниил Мироманов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:5 ОТ (0:0, 2:0, 2:4, 0:1)

Голы: Батыршин — 1 (Рундблад, Руденков), 21:54 — 1:0. Шмелев — 5 (бол., Точицкий, Карьялайнен), 25:05 — 2:0. Йенсен — 10 (О`Нилл), 40:32 — 2:1. Точицкий — 3 (Погоришный, Мироманов), 43:51 — 3:1. Крейчик — 2 (Скленичка, Регин), 49:13 — 3:2. Савинайнен — 7 (Хаапала), 49:41 — 3:3. Шредер — 5 (Хаапала), 52:40 — 3:4. Мироманов — 5 (Стремвалль, Точицкий), 59:40 — 4:4. О`Нилл — 4 (Регин), 60:41 — 4:5.

Вратари: Лассинантти (57:54 — 59:40) — Калниньш.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (8+15+11+1) — 26 (11+7+7+1).

Судьи: Беляев, Юдаков.

3 ноября. Сочи. ДС «Большой». 1915 зрителей.