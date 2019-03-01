"Йокерит" в овертайме обыграл "Динамо" и сократил отставание в серии

"Йокерит" победил "Динамо" в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил нападающий Сакари Маннинен, оформивший в этой встрече дубль.

Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Динамо". Следующая игра пройдет 3 марта в Москве.

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"ХК Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Брюквин - 1 (Чайковски, Тарасов), 29:19 - 1:0. Йормакка - 1 (О`Нилл), 32:11 - 1:1. Игумнов - 1 (мен., Макаров), 35:45 - 2:1. Маннинен - 1 (Анттила, Леписто), 55:51 - 2:2. Маннинен - 2 (Леписто, Н. Йенсен), 64:48 - 2:3.

Вратари: Бочаров - Калныньш.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 27 (7+13+5+2) - 35 (10+11+12+2).

Судьи: Наумов, Раводин.

1 марта. Москва. "ВТБ Арена".

Счет в серии: 2:1 (4:2, 3:2, 2:3 ОТ).

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