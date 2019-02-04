"Йокерит" в гостях одержал победу над "Трактором" со счетом 1:0 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Победный гол забил 31-летний финский форвард Джесси Йоэнсуу.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Йоэнсуу – 17 (Леписто, О`Нилл), 56:38 – 0:1.
Вратари: Демченко (59:05 – 59:12, 59:29) – Калныньш.
Штраф: 2 – 2.
Броски: 17 (9+7+1) – 47 (14+13+20).
Судьи: Белов, Франо.
4 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова. 6670 зрителей.
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