"Йокерит" в гостях одержал победу над "Трактором"​ со счетом 1:0 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Победный гол забил 31-летний финский форвард Джесси Йоэнсуу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Йоэнсуу – 17 (Леписто, О`Нилл), 56:38 – 0:1.

Вратари: Демченко (59:05 – 59:12, 59:29) – Калныньш.

Штраф: 2 – 2.

Броски: 17 (9+7+1) – 47 (14+13+20).

Судьи: Белов, Франо.

4 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова. 6670 зрителей.

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