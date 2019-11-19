«Йокерит» в гостях обыграл «Трактор»

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Трактор» со счетом 5:2. Дубль в составе финского клуба оформил Вели-Матти Савинайнен.

Для «Трактора» это пятое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Голы: Контиола — 4 (Савинайнен), 3:58 — 0:1. Оксанен — 4 (Анттила), 5:35 — 0:2. Савинайнен — 3 (Контиола, Халме), 21:41 — 0:3. Бэйлен — 1 (Седлак), 27:05 — 1:3. Савинайнен — 4 (бол., О`Нилл, Контиола), 33:13 — 1:4. Йоэнсуу — 7 (Хаапала, Эронен), 38:19 — 1:5. Гика — 6 (Щербак, Карпухин), 58:22 — 2:5.

Вратари: Демченко (Федотов, 38:19) — Калниньш.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 21 (8+6+7) — 24 (8+11+5).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

19 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.