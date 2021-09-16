«Йокерит» дома обыграл «Торпедо» в серии буллитов

«Йокерит» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой хозяев в серии буллитов — 5:4.

Автором победного буллита в серии послематчевых штрафных бросков стал Ессе Йоэнсуу. Три очка в составе «Йокерита» набрал Джоржан Шредер (2+1).

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 Б (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пакаринен — 5 (Юнттила, Линдбом), 11:03 — 1:0. Йенсен — 1 (бол., Шредер), 13:38 — 2:0. Гончарук — 1, 22:49 — 2:1. Михеев — 1 (Варнаков, Орлов), 33:41 — 2:2. Леннстрем — 2 (Заар), 35:47 — 2:3. Шредер — 1 (бол., Бьернинен, О`Нилл), 39:39 — 3:3. Шредер — 2 (Хянникяйнен), 41:52 — 4:3. Орлов — 1 (Леннстрем, Гривик), 58:42 — 4:4.

Победный буллит: Йоэнсуу.

Вратари: Ювонен — Кочетков.

Штраф: 19 — 14.

Броски: 35 (10+10+12+3) — 35 (8+12+12+3).

Судьи: Бирин, Кулев.

16 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».