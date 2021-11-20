«Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом», Пономарев забил дебютный гол

«Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи выиграли со счетом 4:2.

«Спартак» набрал 34 очка в 31 матче и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с 42 баллами в 30 играх продолжает оставаться лидером Запада.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Голы: О`Нилл — 6 (Шредер, Йенсен), 4:03 — 1:0. Анттила — 5 (Бьернинен, Кивисте), 11:52 — 2:0. Авцин — 1 (Баранов, Швырев), 39:14 — 2:1. Ержабек — 2 (Никишин, Лехтеря), 43:34 — 2:2. Дроздов — 5 (Петтерссон), 56:45 — 2:3. Пономарев — 1 (п.в.), 58:53 — 2:4.

Вратари: Ювонен (58:41 — 58:53) — Красиков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (8+14+7) — 18 (5+5+8).

Судьи: Белов, Оскирко.

20 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».