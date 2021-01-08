«Спартак» победил «Йокерит»

«Спартак» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Красно-белые догнали финский клуб по очкам, поднявшись на седьмое место в Западной конференции. «Йокерит» занимает строчку выше по дополнительным показателям.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Юсе — 6 (бол., Бакош, Широков), 8:13 — 0:1. Бакош — 11, 10:03 — 0:2. Цыплаков — 8 (Юсе, Ганзл), 23:52 — 0:3. Шредер — 13, 25:15 — 1:3. Бакош — 12 (п.в., Федоров, Торченюк), 58:11 — 1:4.

Вратари: Калниньш (57:24 — 57:44, 57:48 — 58:11) — Гудачек.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 19 (5+5+9) — 29 (16+6+7).

Судьи: Раводин, Ромасько.

8 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».