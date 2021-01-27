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«Йокерит» переиграл «Сочи», Пильстрем сделал дубль

21:51
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«Йокерит» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб переиграл соперника со счетом 3:2.

В составе победителей дубль сделал нападающий Антти Пильстрем.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Петьков — 5 (бол., Александров, Шмелев), 25:30 — 0:1. Пильстрем — 3 (Кивисте, Анттила), 31:51 — 1:1. Пильстрем — 4 (бол., Леписто, Юнттила), 44:49 — 2:1. Иконен — 1 (Юнттила, Кивисте), 51:41 — 3:1. Шмелев — 20 (Точицкий), 55:48 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Кульбаков (58:36).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (7+8+21) — 19 (3+9+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

27 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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