«Йокерит» всухую победил «Сочи»
19:15
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал «Сочи». Хозяева забросили сопернику три шайбы в третьем периоде и победили со счетом 3:0.
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«Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Грант — 2 (Крейчик, О`Нилл), 42:14 — 1:0. Норман — 4 (Пакаринен), 48:59 — 2:0. Регин — 4 (бол.), 59:59 — 3:0.
Вратари: Калниньш (41:42 — 42:14) — Третьяк.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 19 (4+4+11) — 20 (8+8+4).
Судьи: Гамалей, Ромасько.
21 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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