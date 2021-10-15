«Йокерит» в овертайме обыграл СКА

СКА в овертайме уступил «Йокериту» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Решающую шайбу забросил Давид Скленичка. «Йокерит» набрал 28 очков и вышел на первое место на Западе. У СКА 26 очков и вторая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Йенсен — 8, 0:53 — 1:0. Робинсон — 1 (бол., Марченко), 17:18 — 1:1. Турунен — 4 (Шредер, Фриман), 24:14 — 2:1. Кемппайнен — 9 (Кузьменко, Бурдасов), 24:41 — 2:2. Хольм — 4 (бол., Бьернинен), 30:20 — 3:2. Ожиганов — 3, 35:35 — 3:3. Кузьменко — 4 (Бурдасов), 58:45 — 3:4. Шредер — 4 (О`Нилл, Хольм), 59:23 — 4:4. Скленичка — 1, 62:39 — 5:4.

Вратари: Линдбек (58:55 — 59:23) — Юханссон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (6+10+11+2) — 23 (9+7+5+2).

Судьи: Франо, Юдаков.

15 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».