«Йокерит» обыграл «Северсталь» и продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей

«Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил Ииро Пакаринен. По два очка набрали Брайан О'Нилл (1+1) и Отто Лескинен (0+2).

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Кодола — 3 (бол., Хохлов), 12:02 — 0:1. Турунен — 2 (мен., О`Нилл, Кивисте), 17:07 — 1:1. Пакаринен — 7 (бол., Коссила, Йоэнсуу), 23:34 — 2:1. Пакаринен — 8 (бол., Лескинен), 52:32 — 3:1. О`Нилл — 3 (Лескинен, Юнттила), 57:33 — 4:1.

Вратари: Линдбек — Шостак.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (13+15+11) — 14 (5+1+8).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

1 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».