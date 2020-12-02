«Салават» сыграет с «Йокеритом» в пять защитников и 11 нападающих. Остальных игроков не пустили в Финляндию

«Салават Юлаев» заявил на матч регулярки КХЛ с «Йокеритом» всего 18 хоккеистов, включая пять защитников и 11 нападающих. Остальных игроков, полетевших в Финляндию, не пустили в страну из-за ковид-ограничений.

Как отмечается в сообщении «Салавата», муниципальные власти Хельсинки в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови.

При этом клуб не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории Хельсинки.

Матч «Йокерит» — «Салават Юлаев» начнется в 19.30 (мск).

(Алексей Шевченко)