«Йокерит» разорвал контракт с Мюттюненом
13:54
«Йокерит» расторг контракт с нападающим Матиасом Мюттюненом по соглашению сторон, сообщается в официальном Twitter.
Мюттюнен подписал контракт с «Йокеритом» перед началом этого сезона. За финский клуб Мюттюнен сыграл в шести матчах регулярного чемпионата, не отметившись результативными действиями при коэффициенте полезности «-3». Форвард выступал за рижское «Динамо», «Витязь» и «Куньлунь». В общей сложности Мюттюнен провел в КХЛ 80 матчей и набрал 20 очков (13 шайб + 7 передач).
Jokereiden ja Matias Myttysen v?linen sopimus on purettu yhteisymm?rryksess?.— Helsingin Jokerit (@jokerithc) October 22, 2019
Tiedote: https://t.co/4gF30yj4aT#Jokerit #KHLfi
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