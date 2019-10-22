«Йокерит» разорвал контракт с Мюттюненом

«Йокерит» расторг контракт с нападающим Матиасом Мюттюненом по соглашению сторон, сообщается в официальном Twitter.

Мюттюнен подписал контракт с «Йокеритом» перед началом этого сезона. За финский клуб Мюттюнен сыграл в шести матчах регулярного чемпионата, не отметившись результативными действиями при коэффициенте полезности «-3». Форвард выступал за рижское «Динамо», «Витязь» и «Куньлунь». В общей сложности Мюттюнен провел в КХЛ 80 матчей и набрал 20 очков (13 шайб + 7 передач).

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