«Йокерит» разгромил «Спартак», Лехтонен и Савинайнен сделал дубль

«Йокерит» обыграл «Спартак» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделали Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.

Также отличились Эли Толванен, Брайан О`Нилл и Джонатан Пудас. У красно-белых забил Никита Пивцакин.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Голы: Савинайнен — 2 (О`Нилл, Лехтонен), 11:01 — 1:0. Толванен — 2 (Мяеналанен, Хаапала), 12:40 — 2:0. Лехтонен — 5 (Пудас, Толванен), 26:38 — 3:0. О`Нилл — 2 (мен., Норман), 36:36 — 4:0. Пивцакин — 1 (Юньков, Круженков), 45:36 — 4:1. Пудас — 1 (Лехтонен, Мяеналанен), 50:06 — 5:1. Савинайнен — 3 (О`Нилл), 52:09 — 6:1. Лехтонен — 6 (бол., Толванен), 52:44 — 7:1.

Вратари: Калниньш — Гудачек (Хомченко, 26:38).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (9+8+13) — 23 (7+6+10).

Судьи: Наумов, Оскирко.

6 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 3709 зрителей.