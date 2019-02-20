"Йокерит" разгромил "Слован", Йоэнсуу оформил дубль

"Йокерит" с разгромным счетом обыграл "Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:1. Дублем отметился нападающий Йессе Йоэнсуу.

"Йокерит" набрал 80 очков и расположился на 4-м месте в Западной конференции. "Слован" с 33 баллами занимает последнюю строчку.

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"Йокерит" (Хельсинки) - "Слован" (Братислава) - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Голы: Йоэнсуу - 18 (Регин, Й.Б. Йенсен), 2:42 - 1:0. Йоэнсуу - 19 (Мозес, Регин), 10:54 - 2:0. Мозес - 15 (бол., Грант, О`Нилл), 31:21 - 3:0. Мяки - 2 (Рясянен, Кивисте), 33:23 - 4:0. О`Нилл - 13 (бол., Весалайнен, Маннинен), 41:30 - 5:0. Анттила - 11 (Пильстрем, Ниеми), 41:43 - 6:0. Лауридсен - 2 (мен., Й.Б. Йенсен, Иконен), 57:02 - 7:0. Лишка - 4 (Рау, Тэйфф), 57:57 - 7:1.

Вратари: Запольски - Войвода.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 28 (7+11+10) - 26 (12+8+6).

Судьи: Белов, Оскирко.

20 февраля. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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