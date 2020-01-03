«Йокерит» разгромил СКА. Финский клуб забросил шесть безответных шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал СКА. Команда из Хельсинки разгромила соперника со счетом 6:0. Причем пять шайб команда из Санкт-Петербурга пропустила за второй период.

0:6 — самое крупное поражение невского клуба в КХЛ.

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«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:0 (0:0, 5:0, 1:0)

Голы: О`Нилл — 18 (Йоэнсуу, Регин), 24:59 — 1:0. Регин — 9 (Кивисте, Мозес), 30:59 — 2:0. Мозес — 6 (Норман), 34:17 — 3:0. Регин — 10 (бол., О`Нилл, Йоэнсуу), 37:31 — 4:0. Лехтонен — 12 (бол., Контиола, Йенсен), 38:50 — 5:0. Грант — 5 (Мозес, Норман), 55:58 — 6:0.

Вратари: Калниньш — Мельничук (Хелльберг, 38:50).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (11+10+10) — 19 (10+4+5).

Судьи: Оленин, Франо.

3 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».