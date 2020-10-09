«Йокерит» разгромил рижское «Динамо»

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома победил рижское «Динамо» (4:1). Точными бросками у финской команды отметились Йенсен, Регин, Хаапалла и Анттила. После этой победы «джокеры» вышли на четвертое место на «Западе», несмотря на то, что сыграли лишь в 10 матчах.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Йенсен — 7 (бол., Шредер, Лехтонен), 4:41 — 1:0. Савинайнен — 4 (Регин, Пудас), 8:39 — 2:0. Хаапала — 1 (бол., Толванен), 21:33 — 3:0. Дзиеркалс — 3 (бол., Грачев, Дарзиньш), 26:11 — 3:1. Анттила — 2 (Фриман, Иконен), 35:02 — 4:1.

Вратари: Калниньш (8:21 — 8:39) — Галимов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (12+18+8) — 24 (11+6+7).

Судьи: Наумов, Оскирко.

9 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».