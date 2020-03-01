«Йокерит» разгромил «Локомотив» и повел в серии

«Йокерит» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина разгромил «Локомотив» со счетом 6:0. Дубль оформил Вели-Матти Савинайнен.

Счет в серии стал 1-0. Следующая игра пройдет также в Хельсинки 3 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

Первый матч

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Голы: Савинайнен — 1 (бол., Леписто, Регин), 18:39 — 1:0. Регин — 1 (О`Нилл, Лехтонен), 20:38 — 2:0. Йенсен — 1 (Лехтонен), 30:44 — 3:0. Контиола — 1 (бол., Мяеналанен, Йенсен), 34:17 — 4:0. Савинайнен — 2 (мен.), 39:18 — 5:0. Лехтонен — 1 (бол., Йенсен), 53:25 — 6:0.

Вратари: А. Ниеми — Лазушин (Коновалов, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (10+15+4) — 17 (4+4+9).

Судьи: Одиньш, Ромасько.

Счет в серии: 1-0.

1 марта. Хельсинки. «Хартвалл Арена».