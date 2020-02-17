«Йокерит» разгромил «Динамо». Прервалась победная серия бело-голубых

«Йокерит» победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финская команда на своем льду разгромила москвичей со счетом 5:0.

До этой встречи бело-голубые выдали серию из шести побед подряд.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Мяеналанен — 4 (Лехтонен, Хаапала), 11:45 — 1:0. Хаапала — 6 (бол., Йенсен, Лехтонен), 19:56 — 2:0. Йоэнсуу — 15 (Регин, Савинайнен), 26:03 — 3:0. Йенсен — 14 (Пильстрем, Лехтонен), 30:50 — 4:0. Лехтонен — 17 (бол., Хаапала, Йенсен), 32:46 — 5:0.

Вратари: А. Ниеми — Бочаров (Еременко, 30:50).

Штраф: 35 — 36.

Броски: 30 (10+13+7) — 15 (6+5+4).

Судьи: Раводин, Хрибик.

17 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».