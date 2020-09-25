«Йокерит» провел первый матч после карантина и победил «Сибирь»

«Йокерит» провел первый матч после вынужденного перерыва из-за карантина. Финская команда победила «Сибирь» со счетом 5:2.

Для «джокеров» это был четвертый матч в сезоне. Команда набрала 6 очков.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Голы: Комаров — 2 (Чесалин, Алексеев), 10:36 — 0:1. О`Нилл — 1 (Лехтонен, Йенсен), 20:33 — 1:1. Скленичка — 1 (мен., Кивисте), 21:24 — 2:1. Руохомаа — 1 (Гуркин, Хохлов), 28:28 — 2:2. Анттила — 1 (Йоэнсуу, Пильстрем), 33:41 — 3:2. Йенсен — 2 (Лев, Грант), 41:07 — 4:2. Норман — 1 (мен., п.в.), 59:39 — 5:2.

Вратари: Линдбек — Сятери (58:08 — 59:39).

Штраф: 32 — 2.

Броски: 25 (5+15+5) — 24 (2+11+11).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

25 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».