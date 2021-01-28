«Йокерит» проведет оставшиеся домашние игры без зрителей

Финский клуб «Йокерит» на своем сайте объявил, что доиграет оставшиеся домашние матчи регулярного сезона КХЛ без зрителей на трибунах.

В среду 27 января местные власти запретили проведения массовых мероприятий, на которых присутствует более 10 человек до 28 февраля, поэтому клуб из Хельсинки проведет 9 домашних игр без публики. Болельщики «Йокерита» получат компенсацию за приобретенные билеты и сезонные абонементы.

«Йокерит» занимает 5 строчку западной конференции КХЛ. Финский клуб набрал 57 очков в 47 матчах.