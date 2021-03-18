«Йокерит» продлил контракты с Грантом и Линдбеком

«Йокерит» заключил новые контракты с вратарем Андерсом Линдбеком, защитником Алексом Грантом, а также нападающими Маркусом Хянникяйненом и Хенри Иконеном, информирует сайт клуба.

Линдбек, Грантом и Хянникяйнен подписали двухлетнее соглашение, Иконен — до конца сезона-2021/22.

32-летний Линдбек в этом сезоне провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и четыре игры в плей-офф.

32-летний Грант провел 50 матчей в регулярке и набрал 21 (6+15) очков, в трех встречах плей-офф он очков не набрал.

27-летний Хянникайнен в 25 играх матчах регулярного чемпионата набрал 8 (5+3) очков.

26-летний Иконен в 41 матче набрал 7 (2+5) очков.

«Йокерит» в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.