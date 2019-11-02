«Йокерит» прервал полосу неудач и победил «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал «Торпедо». Финский клуб победил со счетом 3:1.

«Джокеры» прервали серию неудач из двух поражений подряд и набрали 27 очков.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: О`Нилл — 8 (Грант, Лехтонен), 11:20 — 1:0. Шредер — 8 (Варнаков), 17:05 — 1:1. Лехтонен — 6 (бол., О`Нилл, Савинайнен), 38:39 — 2:1. Иконен — 6 (Пильстрем, Анттила), 47:41 — 3:1.

Вратари: Калниньш — Тихомиров (58:20 — 59:21).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (7+12+7) — 28 (13+11+4).

Судьи: Беляев, Морозов.

2 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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