«Йокерит» подписал годичный контракт с Регином

Нападающий Петер Регин следующий сезон проведет в «Йокерите», сообщает официальный сайт клуба.

24-летний датчанин последние пять сезонов провел в финском клубе и является лидером клуба по набранным очкам за сезон.

На данный момент «Йокерит» находится на карантине после матча с «Нефтехимиком», у игроков которого был выявлен коронавирус.

#Jokerit in delighted to announce that the club and forward Peter Regin have agreed to terms on a 1-year deal. Regin has represented Jokerit for the past five seasons and is the franchise leader in points during the club's #KHL era. pic.twitter.com/EqkkuXBtyZ