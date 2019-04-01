"Йокерит" подписал двух форвардов из чемпионата Финляндии

​"Йокерит" официально объявил о переходе в команду нападающих Ахти Оксанена и Консты Хирвонена.

В прошлом сезоне Ахти Оксанен выступал в чемпионате Финляндии за клуб "СайПа". Он провел 48 матчей и набрал 31 очко (15+16). Ранее 26-летний хоккеист играл за команду Бостонского университета, после чего выступал за "Хартфорд" в АХЛ. Контракт с Оксаненом подписан на сезон 2019/20.

– Оксанен – это прогрессирующий игрок, сделавший в последние годы большой шаг вперед – цитирует генерального менеджера "Йокерита" Яри Курри сайт финского клуба. – Это габаритный и сильный нападающий, сила которого особенно хорошо проявляется в противоборствах на краях площадки и перед воротами. Кроме того, он обладает хорошим броском и большим голевым потенциалом.

Конста Хирвонен ​перешел в "Йокерит" из ХИФК, за который он играл в этом сезоне в молодежной SM-лиге. В 43 матчах 18-летний нападающий набрал 31 очко (10+21). Контракт с Хирвоненом рассчитан на два года.

​– Хирвонен – это надежный и разноплановый нападающий, одинаково хорошо играющий на обоих концах площадки. В последние годы он постоянно играл за юношеские и молодежные сборные, и у него есть потенциал для того, чтобы стать очень хорошим игроком и на самом высоком уровне, – сказал Яри Курри.

