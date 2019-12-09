«Йокерит» победил «Спартак»

«Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» (3:2).

Для финской команды эта победа стала четвертой подряд. Красно-белые проиграли третью встречу из четырех последних.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Мозес — 5 (Хаапала, Норман), 5:32 — 1:0. Лехтонен — 9 (бол., Леписто), 12:04 — 2:0. Никонцев — 5 (Даугавиньш, Мусин), 12:37 — 2:1. Леписто — 3 (бол., Лехтонен, Хаапала), 39:51 — 3:1. Даугавиньш — 7 (Кулик, Зубов), 53:36 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Гудачек (59:20).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 26 (10+10+6) — 25 (7+8+10).

Судьи: Оскирко, Хрибик.

9 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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