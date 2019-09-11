«Йокерит» победил «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Йокерит». Гости одержали победу со счетом 4:1.

Клуб из Финляндии набрал 4 очка и поднялся с последнего места в дивизионе Боброва. На последнюю строчку опустилась именно «Северсталь», в активе которой 3 балла.

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«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Йенсен — 3, 8:35 — 0:1. Вовченко — 1 (Трубачев), 15:00 — 1:1. Йенсен — 4 (Лехтонен, Хаапала), 20:37 — 1:2. Лауридсен — 1, 37:59 — 1:3. Иконен — 1 (п.в., Анттила), 59:20 — 1:4.

Вратари: Хакимов (59:08 — 59:20) — Калниньш.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (11+8+9) — 20 (8+5+7).

Судьи: Гофман, Хрибик.

11 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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