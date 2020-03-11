«Йокерит» победил «Локомотив» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Йокерит» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в гостях победил «Локомотив» со счетом 5:1.

В составе ярославцев гол забил Стефан да Коста. У «Йокерита» отличились Хенрик Хаапала, Вели-Матти Савинайнен, Антти Пильстрем, Никлас Йенсен и Оливер Лауридсен (в пустые ворота).

Финский клуб выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в четвертьфинал. В следующем раунде «Йокерит» сыграет против СКА.

Ранее сегодня «Салават Юлаев» выбил из плей-офф «Авангард».

КХЛ

1/4 финала конференций

Шестой матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Голы: Хаапала — 2 (Леписто, Лев), 1:27 — 0:1. Да Коста — 3 (бол., Пяярви-Свенссон, Крунвалль), 3:12 — 1:1. Савинайнен — 3 (О`Нилл, Норман), 18:05 — 1:2. Пильстрем — 3 (Анттила), 48:37 — 1:3. Йенсен — 3, 52:44 — 1:4. Лауридсен — 1 (п.в., Кивисте), 56:52 — 1:5.

Вратари: Коновалов (55:52 — 56:09, 56:23 — 56:52) — Калниньш.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (5+7+12) — 34 (13+13+8).

Судьи: Бирин, Сергеев.

Счет в серии: 2-4 (0:6, 1:5, 0:3, 4:3, 4:2).

11 марта. Ярославль. «Арена-2000».