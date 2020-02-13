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«Йокерит» победил «Автомобилист». Команда из Екатеринбурга проиграла четвертый матч подряд

19:21
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Йокерит». Гости победили со счетом 4:3.

Финский клуб выиграл третью встречу подряд, а вот «Автомобилист» потерпел третье поражение кряду.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Голы: Оксанен — 6 (Анттила), 10:44 — 0:1. Оксанен — 7 (Анттила, Пильстрем), 27:09 — 0:2. Савинайнен — 10 (мен., Норман), 31:51 — 0:3. Мэйсек — 22 (Доус, Голышев), 49:56 — 1:3. О`Нилл — 19 (Йоэнсуу), 57:08 — 1:4. Мэйсек — 23 (Доус), 59:42 — 2:4. Кучерявенко — 2, 59:59 — 3:4.

Вратари: Галкин — Калниньш.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (9+7+10) — 24 (8+10+6).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

13 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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