"Йокерит" переиграл "Торпедо" в матче КХЛ

"Йокерит" одержал победу над "Торпедо" (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы потерпели четвертое поражение в пяти последних матчах.

В составе победителей голами отметились нападающие Сакари Маннинен, Стив Мозес, Йон Норман и защитник Карл Столлери​.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:2

Голы: Миле – 14 (Варнаков), 5:34 – 0:1. Маннинен – 18 (Мозес), 13:08 – 1:1. Столлери – 3 (О`Нилл), 14:37 – 2:1. Мозес – 12 (Й.Б. Йенсен, Н. Йенсен), 45:38 – 3:1. Норман – 19 (бол., Грант, О`Нилл), 53:28 – 4:1. Варнаков – 12 (Макаренко), 59:15 – 4:2.

Вратари: Запольски – Браст.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 39 (11+15+13) – 18 (8+3+7).

Судьи: Раводин, Рогачев.

25 января. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

25 января. Хельсинки. "Йокерит" - "Торпедо" - 4:2. Игровой момент матча. Фото ХК "Йокерит"

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