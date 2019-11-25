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«Йокерит» отправил Ряасанена в Данию. Финские клубы не хотят сотрудничать с представителем КХЛ

17:11
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«Йокерит» отправил в аренду в датский клуб «Фредериксхавн» защитника Ээмели Рясанена, сообщает Twitter команды из Финляндии.

По версии главы европейского отдела скаутской компании Dobber Prospects Йокке Невялайнена, такой вариант был выбран, так как финские клубы не хотят сотрудничать с «Йокеритом» из-за его выступлений в КХЛ. Об этом он написал в Twitter.

20-летний игрок в текущем сезоне провел 8 матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Права в НХЛ на него принадлежат «Торонто».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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