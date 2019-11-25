«Йокерит» отправил Ряасанена в Данию. Финские клубы не хотят сотрудничать с представителем КХЛ
«Йокерит» отправил в аренду в датский клуб «Фредериксхавн» защитника Ээмели Рясанена, сообщает Twitter команды из Финляндии.
#Jokerit has loaned defenseman Eemeli R?s?nen out to Danish league side Frederikshavn. #KHL— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) November 25, 2019
По версии главы европейского отдела скаутской компании Dobber Prospects Йокке Невялайнена, такой вариант был выбран, так как финские клубы не хотят сотрудничать с «Йокеритом» из-за его выступлений в КХЛ. Об этом он написал в Twitter.
Liiga teams don't want to work with KHL team Jokerit, so RHD Eemeli R?s?nen has been loaned to Denmark. #LeafsForever https://t.co/aRtBqLKXiq— Jokke Nevalainen (@JokkeNevalainen) November 25, 2019
20-летний игрок в текущем сезоне провел 8 матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Права в НХЛ на него принадлежат «Торонто».
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