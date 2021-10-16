«Йокерит» отклонил предложение от российского клуба по Лехтонену в размере 600 тысяч долларов
22:45
Финский «Йокерит» отказался продавать права на защитника Микко Лехтонена одному российскому клубу, утверждает журналист Микаэль Кокконен в Twitter.
По информации источника, «джокеры» отвергли в размере 600 тысяч долларов по 27-летнему хоккеисту.
13 октября «Коламбус» выставил Лехтонена на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Сообщалось, что финн продолжит карьеру в Европе.
В 2020 году Лехтонен отправился в НХЛ в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/20 он в составе «Йокерита» забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи в 60 матчах.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MikaelKokkonen/status/1449417649922920448
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