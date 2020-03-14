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«Йокерит» опроверг сообщение о снятии с плей-офф Кубка Гагарина

14:00
«Йокерит». Фото https://twitter.com/jokerithc.
«Йокерит». Фото https://twitter.com/jokerithc.
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«Йокерит» опроверг информацию финских СМИ о возможном снятии с плей-офф Кубка Гагарина.

— Такое решение не принято, — сказал менеджер по работе с клиентами финского клуба Роман Рябков в интервью РИА «Новости». — Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ. «Йокерит» находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата. Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства. То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия. Мы, повторюсь, находимся на связи со всеми и работаем совместно.

Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. А клуб сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф без зрителей.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200314/1568600295.html

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