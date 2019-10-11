«Йокерит» одолел минское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
«Джокеры» одержали пятую победу подряд и с 17 очками занимают пятое место в Западной конференции. На счету минчан осталось 15 баллов.
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«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Йоэнсуу — 3 (Кивисте), 7:52 — 1:0. Степанов — 3 (бол., Шор, Евенко), 22:51 — 1:1. Когалев — 1 (Шор, Пулккинен), 32:56 — 1:2. Савинайнен — 1 (Хаапала, Регин), 46:54 — 2:2. О`Нилл — 3 (мен., Савинайнен, Леписто), 50:16 — 3:2.
Вратари: Калниньш — Карнаухов (58:33).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (11+8+12) — 25 (7+13+5).
Судьи: Ромасько, Черриг.
11 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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