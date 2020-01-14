«Йокерит» обыграл «Витязь», Лехтонен оформил дубль

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Витязь» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Микко Лехтонена.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Йенсен — 10, 1:10 — 0:1. Макеев — 12 (Пыленков, Лаюнен), 39:25 — 1:1. Лехтонен — 14 (бол., Контиола), 52:14 — 1:2. Лехтонен — 15 (бол., Мозес, О`Нилл), 54:24 — 1:3. Няттинен — 3 (бол., Бывальцев, Воробей), 59:01 — 2:3.

Вратари: Ежов (Сапрыкин, 59:01, 59:09) — Калниньш.

Штраф: 66 — 15.

Броски: 33 (12+11+10) — 36 (14+6+16).

Судьи: Франо, Хрибик.

14 января. Подольск. ЛД «Витязь».