КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Йокерит» обыграл «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд

21:16

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Йокериту» — 1:2. В составе нижнекамцев отличился Александр Брынцев. У финской команды забили Хенри Иконен и Джон Норман.

«Йокерит» одержал 3-ю победу кряду. У «Нефтехимика» 3 поражения в 4 последних встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:1)

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир