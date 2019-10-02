«Йокерит» обыграл «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Йокериту» — 1:2. В составе нижнекамцев отличился Александр Брынцев. У финской команды забили Хенри Иконен и Джон Норман.

«Йокерит» одержал 3-ю победу кряду. У «Нефтехимика» 3 поражения в 4 последних встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:1)

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