«Йокерит» обыграл «Локомотив», забросив ярославцам три шайбы в первом периоде

«Локомотив» дома проиграл «Йокериту» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Ярославе на стадионе «Арена-2000». В составе финнов отличились нападающие Хенри Иконен, Стив Мозес, Брайан О'Нилл и защитник Алекс Грант.

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков стал автором единственной шайбы у хозяев.

«Йокерит» с 7 баллами располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» — 11-е место и 6 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Иконен — 3 (Леписто, Норман), 4:07 — 0:1. Мозес — 2 (бол., Хаапала, Лехтонен), 10:31 — 0:2. О`Нилл — 1 (Иконен), 17:52 — 0:3. Рафиков — 3 (Да Коста, Рэтти), 39:27 — 1:3. Грант — 2 (п.в., Хаапала), 58:03 — 1:4.

Вратари: Лазушин (Коновалов, 18:23, 57:34 — 58:03) — А. Ниеми.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 31 (12+13+6) — 21 (8+4+9).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

23 сентября. Ярославль. «Арена-2000».

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