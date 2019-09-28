«Йокерит» обыграл «Автомобилист»

«Йокерит» выиграл у «Автомобилиста» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Виктор Лев, Тему Эронен, Йессе Йоэнсуу и Хенри Иконен. У гостей забивали Георгий Белоусов и Михаил Мамкин.

Финский клуб набрал девять очков и занимает десятое место на Западе. У «Автомобилиста» 17 очков и первое место на Востоке

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Белоусов — 1, 13:44 — 0:1. Лев — 1 (Мозес, Леписто), 14:26 — 1:1. Эронен — 2 (Йоэнсуу, Регин), 18:50 — 2:1. Йоэнсуу — 1 (Мозес, Хаапала), 35:24 — 3:1. Мамкин — 1 (Бодров, Доус), 57:22 — 3:2. Иконен — 4 (п.в., О`Нилл, Норман), 58:30 — 4:2.

Вратари: Калниньш — Коварж (57:16 — 57:22, 57:35 — 58:30, 58:57).

Штраф: 22 — 8.

Броски: 26 (16+5+5) — 26 (4+9+13).

Судьи: Морозов, Ромасько.

28 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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