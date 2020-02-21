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«Йокерит» обыграл «Авангард» по буллитам

22:15
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«Йокерит» обыграл «Авангард» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Войнов — 11 (бол., Клинкхаммер, Андригетто), 10:19 — 1:0.

Скленичка — 2 (О`Нилл, Регин), 39:47 — 1:1.

Победный буллит: Оксанен.

Вратари: Бобков — А. Ниеми.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (13+9+9+4) — 32 (11+8+11+2).

Судьи: Беляев, Оскирко.

21 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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