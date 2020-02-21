«Йокерит» обыграл «Авангард» по буллитам
22:15
«Йокерит» обыграл «Авангард» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Войнов — 11 (бол., Клинкхаммер, Андригетто), 10:19 — 1:0.
Скленичка — 2 (О`Нилл, Регин), 39:47 — 1:1.
Победный буллит: Оксанен.
Вратари: Бобков — А. Ниеми.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 35 (13+9+9+4) — 32 (11+8+11+2).
Судьи: Беляев, Оскирко.
21 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
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