Четыре очка Хайруллина принесли «Нефтехимику» победу над «Йокеритом»

«Йокерит» на своем льду проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Хельсинки уступила со счетом 3:6.

В составе нижнекамцев дубль сделал нападающий Марат Хайруллин. Также он записал в свой актив две голевые передачи.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

Голы: Д. Попов — 3 (Митякин, Секстон), 1:37 — 0:1. Хайруллин — 6 (Порядин, Березин), 9:44 — 0:2. Бьернинен — 4 (бол., Йенсен, Хольм), 28:24 — 1:2. Бикмуллин — 4 (Хафизов, Шафигуллин), 35:08 — 1:3. Хайруллин — 7 (Гудачек, Березин), 35:47 — 1:4. Хафизов — 3 (мен., Клок, Хайруллин), 44:49 — 1:5. Грант — 2 (Хянникяйнен), 47:54 — 2:5. Йенсен — 7 (бол., Пакаринен, Хольм), 53:35 — 3:5. Порядин — 2 (п.в., Хайруллин, Митякин), 59:42 — 3:6.

Вратари: Линдбек (52:08 — 53:35, 58:30 — 59:42) — Туохимаа.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (9+12+9) — 25 (10+7+8).

Судьи: Гофман, Овчинников.

12 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».