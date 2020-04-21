«Йокерит» не стал продлевать контракт с Контиолой, посчитав игрока слишком возрастным

«Йокерит» не стал предлагать новый контракт нападающему Петри Контиоле. В клубе из Хельсинки посчитали, что 35-летний финн — слишком возрастной игрок, сообщает Iltalehti.

В прошедшем регулярном чемпионате Контиола набрал 35 (11+24) очков в 61 матче, а в плей-офф на его счету 1 гол в 4 встречах. Однако руководство «Йокерита» посчитало, что стоит сделать ставку на более молодых игроков.

По этой же причины было решено не продлевать контракт с капитаном Петером Регином. 34-летний датчанин зарабатывал в «Йокерите» около 600 тысяч евро.