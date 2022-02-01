«Йокерит» не намерен покидать КХЛ в ближайшие годы

«Йокерит» на своем сайте сообщил, что не собирается выходить из состава участников КХЛ.

«Йокерит» намерен выступать в Континентальной хоккейной лиге в ближайшие годы, переход куда-либо не планируется", — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Iltalehti появилась информация, что «Йокерит» может покинуть КХЛ.

Йокерит выступает в лиге уже восемь сезонов. Клуб выходил во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах. В 2020 году финская команда прошла во второй раунд, но плей-офф был отменен из пандемии коронавируса.

«Йокерит» занимал третье место в таблице Западной конференции.