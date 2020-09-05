«Йокерит» на выезде победил рижское «Динамо»

«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Микко Лехтонен, Джордан Шредер и Ииро Пакариненн. У рижан гол в активе Мартиньша Дзиеркалса.

«Йокерит», которому ранее засчитали поражение за неявку на матч с минским «Динамо», набрал два очка и занимает седьмое место на Западе. У рижан ноль очков и десятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Дзиеркалс — 1 (Витасек, Скарлетт), 9:58 — 1:0. Лехтонен — 1 (Пудас), 19:00 — 1:1. Шредер — 1 (О`Нилл, Йоэнсуу), 31:18 — 1:2. Пакаринен — 1 (Норман, Лев), 58:07 — 1:3.

Вратари: Галимов — Калниньш.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 14 (4+4+6) — 38 (16+8+14).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

5 сентября. Рига. «Арена Рига».