«Йокерит» на выезде победил «Куньлунь»

«Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Йокериту» — 2:3. В составе хозяев отличились Райан Спроу и Тайлер Вонг, у гостей — Алекси Халме, Марко Анттила и Алекс Грант.

Китайская команда с 26 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» (29) — седьмой на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Халме - 1 (Норман, Иконен), 15:32 - 0:1. Спроул - 1 (Райнхарт, Дефацио), 29:47 - 1:1. Анттила - 4 (Йоэнсуу, Грант), 35:27 - 1:2. Вонг - 7 (бол., Локхарт, Бартли), 41:35 - 2:2. Грант - 3 (бол., Йоэнсуу), 45:54 - 2:3.

Вратари: Смит (58:48) - Калниньш.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 40 (15+14+11) - 20 (6+10+4).

Судьи: Оленин, Оскирко.

13 ноября. Пекин. "Шоуган Арена".

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