«Йокерит» на выезде обыграл «Северсталь»
«Йокерит» победил «Северсталь» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Микко Лехтонен, Эли Толванен, Ииро Пакаринен, Никлас Йенсен и Саку Мяеналанен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Кодола — 3 (мен., Петунин, Адамчук), 14:51 — 1:0. Лехтонен — 4 (бол., О`Нилл, Шредер), 18:41 — 1:1. Провольнев — 1 (бол., Букартс, Морозов), 28:19 — 2:1. Толванен — 1 (Хаапала, Лев), 33:59 — 2:2. Пакаринен — 3 (Савинайнен, Норман), 45:04 — 2:3. Йенсен — 5, 48:34 — 2:4. Мяеналанен — 1 (О`Нилл), 58:41 — 2:5.
Вратари: Шугаев — Калниньш.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 30 (8+12+10) — 25 (11+7+7).
Судьи: Кочетов, Франо.
1 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1346 зрителей.