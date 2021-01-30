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«Металлург» в гостях победил «Йокерит», Бек сделал дубль

21:50
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«Йокерит» принимал «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали победу со счетом 5:1.

В составе победителей дубль на свой счет записал нападающий Тэйлор Бек.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Расмуссен — 7 (Бек, Хольм), 0:47 — 0:1. Бек — 14 (бол., Дронов, Голдобин), 10:09 — 0:2. Леписто — 1 (О`Нилл), 23:30 — 1:2. Чибисов — 16 (Прохоркин, Плотников), 24:05 — 1:3. Швырев — 3 (Неколенко), 34:00 — 1:4. Бек — 15 (бол., Олкинуора), 44:24 — 1:5.

Вратари: Калниньш (Юкури, 44:24) — Олкинуора.

Штраф: 31 — 16.

Броски: 25 (5+11+9) — 29 (13+11+5).

Судьи: Овчинников, Ромасько.

30 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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