«Металлург» в гостях победил «Йокерит», Бек сделал дубль
«Йокерит» принимал «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали победу со счетом 5:1.
В составе победителей дубль на свой счет записал нападающий Тэйлор Бек.
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«Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
Голы: Расмуссен — 7 (Бек, Хольм), 0:47 — 0:1. Бек — 14 (бол., Дронов, Голдобин), 10:09 — 0:2. Леписто — 1 (О`Нилл), 23:30 — 1:2. Чибисов — 16 (Прохоркин, Плотников), 24:05 — 1:3. Швырев — 3 (Неколенко), 34:00 — 1:4. Бек — 15 (бол., Олкинуора), 44:24 — 1:5.
Вратари: Калниньш (Юкури, 44:24) — Олкинуора.
Штраф: 31 — 16.
Броски: 25 (5+11+9) — 29 (13+11+5).
Судьи: Овчинников, Ромасько.
30 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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