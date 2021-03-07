«Локомотив» победил «Йокерит» в овертайме и выиграл третий матч в серии

«Локомотив» победил «Йокерит» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Команда из Ярославлял одолела соперника в овертайме — 3:2.

Автором решающего гола стал нападающий Теему Пулккинен.

«Локо» повел в серии со счетом 3-0. Следующая игра пройдет 9 марта. Напомним, что все матчи серии проходят в Ярославле.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Третий матч

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Беляев — 1 (Алексеев), 5:12 — 0:1. Пулккинен — 2 (бол., Петерссон), 19:07 — 0:2. Леписто — 1 (Шредер, Пакаринен), 30:24 — 1:2. Йенсен — 1 (Йоэнсуу, О`Нилл), 56:31 — 2:2. Пулккинен — 3 (Каюмов), 76:32 — 2:3.

Вратари: Линдбек — Паскуале.

Штраф: 20 — 8.

Броски: 38 (4+19+7+8) — 45 (18+4+9+14).

Судьи: Беляев, Кулаков.

7 марта. Ярославль. «Арена-2000». 3050 зрителей.

Счет в серии: 0-3.