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«Йокерит» с «сухим» счетом победил «Локомотив»

20:44
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«Йокерит» победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб на своем льду взял верх со счетом 2:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Джон Норман.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Норман — 1 (Линдбом, Савинайнен), 14:58 — 1:0. Йоэнсуу — 1 (п.в., Бьернинен, О`Нилл), 58:56 — 2:0.

Вратари: Линдбек — Паскуале (58:29 — 58:56, 59:11).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (10+13+5) — 12 (2+5+5).

Судьи: Акузовский, Раводин.

14 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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