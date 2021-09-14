«Йокерит» с «сухим» счетом победил «Локомотив»
20:44
«Йокерит» победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб на своем льду взял верх со счетом 2:0.
Автором победной шайбы стал нападающий Джон Норман.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Норман — 1 (Линдбом, Савинайнен), 14:58 — 1:0. Йоэнсуу — 1 (п.в., Бьернинен, О`Нилл), 58:56 — 2:0.
Вратари: Линдбек — Паскуале (58:29 — 58:56, 59:11).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (10+13+5) — 12 (2+5+5).
Судьи: Акузовский, Раводин.
14 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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