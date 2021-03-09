«Локомотив» обыграл «Йокерит» и вышел в полуфинал Западной конференции

«Локомотив» в гостях обыграл «Йокерит» (4:1) и вышел в полуфинал Западной конференции.

Железнодорожники выиграли все четыре матча противостояния.

В составе победителей по шайбе забили Алексей Марченко, Теему Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачев.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция

1/4 финала. Четвертый матч

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Марченко — 1 (бол., Красковский, Алексеев), 9:19 — 0:1. Пудас — 1, 27:24 — 1:1. Пулккинен — 4 (бол., Коршков), 31:59 — 1:2. Петерссон — 3 (Коршков), 53:19 — 1:3. Ткачев — 3 (Рафиков, Коршков), 55:52 — 1:4.

Вратари: Линдбек — Паскуале.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+9+9) — 34 (13+11+10).

Судьи: Кулаков, Хрибик.

9 марта. Ярославль. «Арена-2000».

Счет в серии: 0-4.