«Куньлунь» переиграл «Йокерит» в овертайме и прервал серию из девяти матчей без побед

В единственном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал «Куньлунь». Гости взяли верх в овертайме — 5:4.

«Йокерит» потерпел третье поражение подряд. А вот «Куньлунь» прервал серию из девяти матчей без побед.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:5 ОТ (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

Голы: Шинкарук — 12 (Шустр), 8:41 — 0:1. Хянникяйнен — 4, 28:02 — 1:1. Йенсен — 15 (бол., Пакаринен, Хаапала), 32:18 — 2:1. Норман — 6 (мен., Юнттила, Леписто), 34:54 — 3:1. Спроул — 8 (бол., Шинкарук), 37:58 — 3:2. Локхарт — 11 (Спроул), 39:55 — 3:3. Вонг — 6 (Локхарт), 41:02 — 3:4. О`Нилл — 11 (Шредер, Крейчик), 47:50 — 4:4. Николишин — 8, 62:23 — 4:5.

Вратари: Калниньш — Шикин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (8+20+11+2) — 31 (9+11+10+1).

Судьи: Беляев, Оленин.

11 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».